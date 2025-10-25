Смотреть онлайн Хенсфорд - Бамбер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига: Хенсфорд — Бамбер, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Keys Park.
Превью матча Хенсфорд — Бамбер
Команда Хенсфорд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-8. Команда Бамбер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-16. Команда Хенсфорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бамбер забивает 1, пропускает 2.