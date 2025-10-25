Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига : Лик — Аштон Юнайтед , 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Лик — Аштон Юнайтед

Команда Лик в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-13. Команда Аштон Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-9. Команда Лик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аштон Юнайтед забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Лик, в том матче победу одержали хозяева.