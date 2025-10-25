Смотреть онлайн Уитби - Рашолл 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига: Уитби — Рашолл, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Turnbull Ground.
Превью матча Уитби — Рашолл
Команда Уитби в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-19. Команда Рашолл, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда Уитби в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Рашолл забивает 1, пропускает 2.