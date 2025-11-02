Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ПФЛ. 2-й дивизион : Волгарь — ФК Ленинградец . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Центральный .

Превью матча Волгарь — ФК Ленинградец

Команда Волгарь в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-9. Команда ФК Ленинградец, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Волгарь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Ленинградец забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды ФК Ленинградец, в том матче победу одержали гостьи.