Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура: Экспорт Себако — Манагуа, 2 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal El Colosal de Sebaco.
МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Municipal El Colosal de Sebaco
Никарагуа - Апертура
Завершен
1 : 0
23 июля 2025
Превью матча Экспорт Себако — Манагуа
История последних встреч
Экспорт Себако
Манагуа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.09.2025
Манагуа
4:2
Экспорт Себако
