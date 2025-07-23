Фрибет 15000₽
23.07.2025

Смотреть онлайн Экспорт Себако - Манагуа 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: Экспорт СебакоМанагуа, 2 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal El Colosal de Sebaco.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Municipal El Colosal de Sebaco
Никарагуа - Апертура
Экспорт Себако
Завершен
1 : 0
23 июля 2025
Манагуа
Смотреть онлайн
Превью матча Экспорт Себако — Манагуа

История последних встреч

Экспорт Себако
Экспорт Себако
Манагуа
Экспорт Себако
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.09.2025
Манагуа
Манагуа
4:2
Экспорт Себако
Экспорт Себако
Обзор
Игры 2 тур
24.07.2025
Реал Мадриз
2:0
Вальтер Ферретти
Завершен
24.07.2025
Джалапа
2:3
Дирианген
Завершен
23.07.2025
Экспорт Себако
1:0
Манагуа
Завершен
