20.07.2025

Смотреть онлайн CD Bocas Junior - Марио Мендез ФК 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: CD Bocas JuniorМарио Мендез ФК . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Панама. Лига Prom. Футбол
CD Bocas Junior
36'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
Марио Мендез ФК
71'
85'
CD Bocas Junior icon
36'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Марио Мендез ФК icon
71'
Марио Мендез ФК icon
85'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
36'
CD Bocas Junior - 1-ый Гол
43'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
56'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
67'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
71'
Марио Мендез ФК - 2-ой Гол
81'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
85'
Марио Мендез ФК - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3

Превью матча CD Bocas Junior — Марио Мендез ФК

Статистика матча

Владение мячом
CD Bocas Junior CD Bocas Junior
41%
Марио Мендез ФК Марио Мендез ФК
59%
Атаки
64
91
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу
