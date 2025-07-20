20.07.2025
Смотреть онлайн CD Bocas Junior - Марио Мендез ФК 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: CD Bocas Junior — Марио Мендез ФК . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Панама. Лига Prom. Футбол
CD Bocas Junior
36'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
Марио Мендез ФК
71'
85'
CD Bocas Junior
36'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Марио Мендез ФК
71'
Марио Мендез ФК
85'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
22'
Марио Мендез ФК - Угловой
36'
CD Bocas Junior - 1-ый Гол
43'
Марио Мендез ФК - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
56'
Марио Мендез ФК - Угловой
67'
Марио Мендез ФК - Угловой
71'
Марио Мендез ФК - 2-ой Гол
81'
Марио Мендез ФК - Угловой
85'
Марио Мендез ФК - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Превью матча CD Bocas Junior — Марио Мендез ФК
Статистика матча
Владение мячом
41%
59%
Атаки
64
91
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу