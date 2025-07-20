20.07.2025
Смотреть онлайн Хоангань Зялай (21) - Донг Тап (21) 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама до 21 года: Хоангань Зялай (21) — Донг Тап (21) . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Хоангань Зялай (21)
7'
22'
52'
54'
76'
Завершен
5 : 1
20 июля 2025
Донг Тап (21)
69'
Донг Тап (21)
69'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
7'
Хоангань Зялай (21) - 1-ый Гол
22'
Хоангань Зялай (21) - 2-ой Гол
38'
Донг Тап (21) - Угловой
44'
Донг Тап (21) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Хоангань Зялай (21) - 3-ий Гол
54'
Хоангань Зялай (21) - 4-ый Гол
62'
Хоангань Зялай (21) - Угловой
68'
Донг Тап (21) - Угловой
69'
Донг Тап (21) - Угловой
69'
Донг Тап (21) - 5-ый Гол
76'
Хоангань Зялай (21) - 6-ый Гол
78'
Донг Тап (21) - Угловой
79'
Хоангань Зялай (21) - Угловой
87'
Донг Тап (21) - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
81
79
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
9
5
