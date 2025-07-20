Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Conaree FC - РАМС Вилладж Суперстарс 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и НевисЧемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: Conaree FCРАМС Вилладж Суперстарс . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
Conaree FC
5'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
РАМС Вилладж Суперстарс
36'
90+5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Conaree FC icon
5'
РАМС Вилладж Суперстарс icon
36'
Счет после первого тайма 1:1 : 5,3
РАМС Вилладж Суперстарс icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:2 : 5,3
Текстовая трансляция
5'
Conaree FC - 1-ый Гол
24'
Угловой
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
36'
РАМС Вилладж Суперстарс - 2-ой Гол
43'
Угловой
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 5,3
50'
Угловой
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
50'
Угловой
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
53'
Угловой
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
83'
Угловой
Conaree FC - Угловой
90+5'
РАМС Вилладж Суперстарс - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 5,3

Превью матча Conaree FC — РАМС Вилладж Суперстарс

Статистика матча

Атаки
66
71
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
0
5
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
17 Января
20:30
Анже Анже
Марсель Марсель
17 Января
23:05
Кальяри Кальяри
Ювентус Ювентус
17 Января
22:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Арсенал Арсенал
17 Января
20:30
Реал Бетис Реал Бетис
Вильярреал Вильярреал
17 Января
23:00
Осасуна Осасуна
Овьедо Овьедо
17 Января
20:30
Рейнджерс Рейнджерс
Филадельфия Филадельфия
17 Января
21:07
Айлендерс Айлендерс
Калгари Калгари
17 Января
23:07
Дертона Баскет Дертона Баскет
Милан Милан
17 Января
20:45
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Будучност Будучност
17 Января
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA