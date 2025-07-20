20.07.2025
Смотреть онлайн Conaree FC - РАМС Вилладж Суперстарс 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и Невис — Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: Conaree FC — РАМС Вилладж Суперстарс . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
Conaree FC
5'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
РАМС Вилладж Суперстарс
36'
90+5'
Conaree FC
5'
Счет после первого тайма 1:1 : 5,3
РАМС Вилладж Суперстарс
90+5'
Матч закончился со счётом 1:2 : 5,3
Текстовая трансляция
5'
Conaree FC - 1-ый Гол
24'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
36'
РАМС Вилладж Суперстарс - 2-ой Гол
43'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
50'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
50'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
53'
РАМС Вилладж Суперстарс - Угловой
83'
Conaree FC - Угловой
90+5'
РАМС Вилладж Суперстарс - 3-ий Гол
Превью матча Conaree FC — РАМС Вилладж Суперстарс
Статистика матча
Атаки
66
71
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
0
5
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу