23.07.2025

Смотреть онлайн Реал Эспана - Оланхо 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Реал ЭспанаОланхо, 1 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Morazán.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Francisco Morazán
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Реал Эспана
7'
47'
74'
90+3'
Завершен
4 : 1
23 июля 2025
Оланхо
90+2'
Смотреть онлайн
Реал Эспана icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Реал Эспана icon
47'
Реал Эспана icon
74'
Оланхо icon
90+2'
Реал Эспана icon
90+3'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Оланхо - Угловой
4'
Угловой
Оланхо - Угловой
7'
Реал Эспана - 1-ый Гол
10'
Угловой
Оланхо - Угловой
16'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
34'
Угловой
Оланхо - Угловой
35'
Угловой
Оланхо - Угловой
41'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
45'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Реал Эспана - 2-ой Гол
49'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
74'
Реал Эспана - 3-ий Гол
80'
Угловой
Реал Эспана - Угловой
85'
Угловой
Оланхо - Угловой
87'
Угловой
Оланхо - Угловой
90+2'
Оланхо - 4-ый Гол
90+3'
Реал Эспана - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Реал Эспана — Оланхо

История последних встреч

Реал Эспана
Реал Эспана
Оланхо
Реал Эспана
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.09.2025
Оланхо
Оланхо
1:1
Реал Эспана
Реал Эспана
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Эспана Реал Эспана
43%
Оланхо Оланхо
57%
Атаки
44
70
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
