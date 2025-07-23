23.07.2025
Смотреть онлайн Реал Эспана - Оланхо 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гондурас — Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Реал Эспана — Оланхо, 1 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Morazán.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Francisco Morazán
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Текстовая трансляция
3'
Оланхо - Угловой
4'
Оланхо - Угловой
7'
Реал Эспана - 1-ый Гол
10'
Оланхо - Угловой
16'
Реал Эспана - Угловой
34'
Оланхо - Угловой
35'
Оланхо - Угловой
41'
Реал Эспана - Угловой
45'
Реал Эспана - Угловой
47'
Реал Эспана - 2-ой Гол
49'
Реал Эспана - Угловой
74'
Реал Эспана - 3-ий Гол
80'
Реал Эспана - Угловой
85'
Оланхо - Угловой
87'
Оланхо - Угловой
90+2'
Оланхо - 4-ый Гол
90+3'
Реал Эспана - 5-ый Гол
Превью матча Реал Эспана — Оланхо
История последних встреч
Реал Эспана
Оланхо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.09.2025
Оланхо
1:1
Реал Эспана
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
44
70
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
8
2
