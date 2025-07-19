Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Launceston City Women - Riverside Olympic Women 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияTasmania Southern Premier League, Women: Launceston City WomenRiverside Olympic Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Tasmania Southern Premier League, Women
Launceston City Women
Завершен
1 : 0
19 июля 2025
Riverside Olympic Women
Смотреть онлайн
Превью матча Launceston City Women — Riverside Olympic Women

Статистика матча

Атаки
98
76
Угловые
6
1
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA