19.07.2025
Смотреть онлайн Launceston City Women - Riverside Olympic Women 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Tasmania Southern Premier League, Women: Launceston City Women — Riverside Olympic Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Tasmania Southern Premier League, Women
Завершен
1 : 0
19 июля 2025
Превью матча Launceston City Women — Riverside Olympic Women
Статистика матча
Атаки
98
76
Угловые
6
1
Комментарии к матчу