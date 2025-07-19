Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Fiji Women - Samoa Women 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира OFC Nations Cup Women: Fiji WomenSamoa Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
OFC Nations Cup Women
Fiji Women
Завершен
0 : 2
19 июля 2025
Samoa Women
8'
16'
Смотреть онлайн
Samoa Women icon
8'
Samoa Women icon
16'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Samoa Women - Угловой
8'
Samoa Women - 1-ый Гол
16'
Samoa Women - 2-ой Гол
21'
Угловой
Fiji Women - Угловой
42'
Угловой
Fiji Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
50'
Угловой
Fiji Women - Угловой
50'
Угловой
Fiji Women - Угловой
65'
Угловой
Fiji Women - Угловой
76'
Угловой
Fiji Women - Угловой
77'
Угловой
Fiji Women - Угловой
79'
Угловой
Fiji Women - Угловой
89'
Угловой
Fiji Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Fiji Women — Samoa Women

Статистика матча

Угловые
9
1
Комментарии к матчу
