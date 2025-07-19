19.07.2025
Смотреть онлайн Fiji Women - Samoa Women 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира OFC Nations Cup Women: Fiji Women — Samoa Women . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
OFC Nations Cup Women
Завершен
0 : 2
19 июля 2025
Samoa Women
8'
16'
Текстовая трансляция
5'
Samoa Women - Угловой
8'
Samoa Women - 1-ый Гол
16'
Samoa Women - 2-ой Гол
21'
Fiji Women - Угловой
42'
Fiji Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
50'
Fiji Women - Угловой
50'
Fiji Women - Угловой
65'
Fiji Women - Угловой
76'
Fiji Women - Угловой
77'
Fiji Women - Угловой
79'
Fiji Women - Угловой
89'
Fiji Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Fiji Women — Samoa Women
Статистика матча
Угловые
9
1
Комментарии к матчу