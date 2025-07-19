19.07.2025
Смотреть онлайн Бат Юнайтед - Кайон Рокетс 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и Невис — Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: Бат Юнайтед — Кайон Рокетс . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
Бат Юнайтед
4'
23'
31'
35'
49'
86'
Завершен
1 : 5
19 июля 2025
Текстовая трансляция
1'
Cayon - Угловой
2'
Cayon - Угловой
4'
Cayon - 1-ый Гол
21'
Cayon - Угловой
23'
Cayon - 2-ой Гол
26'
Cayon - Угловой
31'
Бат Юнайтед - 3-ий Гол
35'
Cayon - 4-ый Гол
45'
Бат Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
49'
Cayon - 5-ый Гол
63'
Cayon - Угловой
68'
Cayon - Угловой
81'
Cayon - Угловой
86'
Cayon - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5
Превью матча Бат Юнайтед — Кайон Рокетс
История последних встреч
Бат Юнайтед
Кайон Рокетс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.11.2025
Кайон Рокетс
3:1
Бат Юнайтед
Статистика матча
Атаки
82
106
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
6
13
Удары в створ ворот
2
8
