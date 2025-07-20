20.07.2025
Смотреть онлайн Чинджу Ситизен - Пхенчхан 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League: Чинджу Ситизен — Пхенчхан . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
South Korea K4 League
Чинджу Ситизен
36'
Завершен
1 : 1
20 июля 2025
Пхенчхан
30'
Текстовая трансляция
12'
Пхенчхан - Угловой
29'
Пхенчхан - Угловой
30'
Пхенчхан - 1-ый Гол
36'
Чинджу Ситизен - 2-ой Гол
38'
Пхенчхан - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
56'
Пхенчхан - Угловой
65'
Чинджу Ситизен - Угловой
68'
Чинджу Ситизен - Угловой
90+3'
Пхенчхан - Угловой
90+5'
Пхенчхан - Угловой
90+7'
Чинджу Ситизен - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Чинджу Ситизен — Пхенчхан
История последних встреч
Чинджу Ситизен
Пхенчхан
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.11.2025
Пхенчхан
0:2
Чинджу Ситизен
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
0
0
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1
