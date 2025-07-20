Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Чинджу Ситизен - Пхенчхан 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League: Чинджу СитизенПхенчхан . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
South Korea K4 League
Чинджу Ситизен
36'
Завершен
1 : 1
20 июля 2025
Пхенчхан
30'
Смотреть онлайн
Пхенчхан icon
30'
Чинджу Ситизен icon
36'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Пхенчхан - Угловой
29'
Угловой
Пхенчхан - Угловой
30'
Пхенчхан - 1-ый Гол
36'
Чинджу Ситизен - 2-ой Гол
38'
Угловой
Пхенчхан - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
56'
Угловой
Пхенчхан - Угловой
65'
Угловой
Чинджу Ситизен - Угловой
68'
Угловой
Чинджу Ситизен - Угловой
90+3'
Угловой
Пхенчхан - Угловой
90+5'
Угловой
Пхенчхан - Угловой
90+7'
Угловой
Чинджу Ситизен - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Чинджу Ситизен — Пхенчхан

История последних встреч

Чинджу Ситизен
Чинджу Ситизен
Пхенчхан
Чинджу Ситизен
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.11.2025
Пхенчхан
Пхенчхан
0:2
Чинджу Ситизен
Чинджу Ситизен
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чинджу Ситизен Чинджу Ситизен
50%
Пхенчхан Пхенчхан
50%
Атаки
0
0
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу
