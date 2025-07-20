Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Yeoncheon FC - Тэгу II 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League: Yeoncheon FCТэгу II . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
South Korea K4 League
Yeoncheon FC
74'
84'
Завершен
2 : 1
20 июля 2025
Тэгу II
62'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Daegu FC Reserves icon
62'
Yeoncheon FC icon
74'
Yeoncheon FC icon
84'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Yeoncheon FC - Угловой
31'
Угловой
Daegu FC Reserves - Угловой
45+3'
Угловой
Yeoncheon FC - Угловой
62'
Daegu FC Reserves - 1-ый Гол
72'
Угловой
Daegu FC Reserves - Угловой
74'
Yeoncheon FC - 2-ой Гол
79'
Угловой
Daegu FC Reserves - Угловой
84'
Yeoncheon FC - 3-ий Гол
87'
Угловой
Yeoncheon FC - Угловой
90+5'
Угловой
Yeoncheon FC - Угловой
90+7'
Угловой
Daegu FC Reserves - Угловой
Превью матча Yeoncheon FC — Тэгу II

Статистика матча

Владение мячом
Yeoncheon FC Yeoncheon FC
40%
Тэгу II Тэгу II
60%
Атаки
84
93
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
