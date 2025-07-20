20.07.2025
Смотреть онлайн Yeoncheon FC - Тэгу II 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League: Yeoncheon FC — Тэгу II . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
South Korea K4 League
Yeoncheon FC
Завершен
2 : 1
20 июля 2025
Тэгу II
62'
74'
84'
Текстовая трансляция
4'
Yeoncheon FC - Угловой
31'
Daegu FC Reserves - Угловой
45+3'
Yeoncheon FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
62'
Daegu FC Reserves - 1-ый Гол
72'
Daegu FC Reserves - Угловой
74'
Yeoncheon FC - 2-ой Гол
79'
Daegu FC Reserves - Угловой
84'
Yeoncheon FC - 3-ий Гол
87'
Yeoncheon FC - Угловой
90+5'
Yeoncheon FC - Угловой
90+7'
Daegu FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Yeoncheon FC — Тэгу II
Статистика матча
Владение мячом
40%
60%
Атаки
84
93
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу