20.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League: Gijang United — Мустанг . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
South Korea K4 League
Gijang United
73'
Завершен
1 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
19'
Gijang United - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
67'
Gijang United - Угловой
73'
Gijang United - 1-ый Гол
78'
Gijang United - Угловой
81'
Gijang United - Угловой
87'
Gijang United - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,3
Превью матча Gijang United — Мустанг
История последних встреч
Gijang United
Мустанг
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.11.2025
Мустанг
1:2
Gijang United
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
101
73
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
5
2
