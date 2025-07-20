20.07.2025
Смотреть онлайн Yonago Genki SC - Фукуяма Сити 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Yonago Genki SC — Фукуяма Сити . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 2
20 июля 2025
Фукуяма Сити
17'
89'
Текстовая трансляция
17'
Фукуяма Сити - 1-ый Гол
20'
Фукуяма Сити - Угловой
24'
Фукуяма Сити - Угловой
40'
Фукуяма Сити - Угловой
41'
Фукуяма Сити - Угловой
42'
Фукуяма Сити - Угловой
45+2'
Фукуяма Сити - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
55'
Фукуяма Сити - Угловой
57'
Фукуяма Сити - Угловой
64'
Фукуяма Сити - Угловой
78'
Фукуяма Сити - Угловой
89'
Фукуяма Сити - 2-ой Гол
90'
Yonago Genki SC - Угловой
90+6'
Yonago Genki SC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,0
Превью матча Yonago Genki SC — Фукуяма Сити
История последних встреч
Yonago Genki SC
Фукуяма Сити
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.08.2025
Фукуяма Сити
6:1
Yonago Genki SC
Статистика матча
Атаки
63
72
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
0
4
