20.07.2025

Смотреть онлайн Toho Titanium - Tokyo United FC 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Toho TitaniumTokyo United FC . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Toho Titanium
68'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
Tokyo United FC
40'
71'
Tokyo United FC icon
40'
Счет после первого тайма 0:1
Toho Titanium icon
68'
Tokyo United FC icon
71'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Tokyo United FC - Угловой
20'
Угловой
Tokyo United FC - Угловой
40'
Tokyo United FC - 1-ый Гол
45'
Угловой
Tokyo United FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Toho Titanium - Угловой
58'
Угловой
Toho Titanium - Угловой
59'
Угловой
Toho Titanium - Угловой
63'
Угловой
Toho Titanium - Угловой
63'
Угловой
Toho Titanium - Угловой
68'
Toho Titanium - 2-ой Гол
71'
Tokyo United FC - 3-ий Гол
79'
Угловой
Toho Titanium - Угловой
85'
Угловой
Tokyo United FC - Угловой
87'
Угловой
Toho Titanium - Угловой
90'
Угловой
Tokyo United FC - Угловой
90+5'
Угловой
Toho Titanium - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Toho Titanium — Tokyo United FC

Статистика матча

Атаки
72
73
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
