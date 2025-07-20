20.07.2025
Смотреть онлайн Toho Titanium - Tokyo United FC 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Toho Titanium — Tokyo United FC . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
Япония - Региональная лига по футболу
Toho Titanium
68'
Завершен
1 : 2
20 июля 2025
Tokyo United FC
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
19'
Tokyo United FC - Угловой
20'
Tokyo United FC - Угловой
40'
Tokyo United FC - 1-ый Гол
45'
Tokyo United FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Toho Titanium - Угловой
58'
Toho Titanium - Угловой
59'
Toho Titanium - Угловой
63'
Toho Titanium - Угловой
63'
Toho Titanium - Угловой
68'
Toho Titanium - 2-ой Гол
71'
Tokyo United FC - 3-ий Гол
79'
Toho Titanium - Угловой
85'
Tokyo United FC - Угловой
87'
Toho Titanium - Угловой
90'
Tokyo United FC - Угловой
90+5'
Toho Titanium - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Статистика матча
Атаки
72
73
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
3
5
