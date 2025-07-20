20.07.2025
Смотреть онлайн Llamas Kochi FC - Lavenirosso NC 20.07.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Llamas Kochi FC
79'
Завершен
1 : 1
20 июля 2025
Lavenirosso NC
38'
Lavenirosso NC
38'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Llamas Kochi FC
79'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1
Текстовая трансляция
18'
Llamas Kochi FC - Угловой
38'
Lavenirosso NC - 1-ый Гол
45+1'
Llamas Kochi FC - Угловой
79'
Llamas Kochi FC - 2-ой Гол
81'
Lavenirosso NC - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
74
75
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
1
1
