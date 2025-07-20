20.07.2025
Смотреть онлайн Japan Soccer College - Niigata UHW II 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Japan Soccer College — Niigata UHW II . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Japan Soccer College
4'
82'
Завершен
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
4'
Japan Soccer College - 1-ый Гол
18'
Japan Soccer College - Угловой
24'
Japan Soccer College - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
48'
Niigata UHW II - Незабитый пенальти
67'
Japan Soccer College - Угловой
67'
Japan Soccer College - Угловой
82'
Japan Soccer College - Угловой
82'
Japan Soccer College - 2-ой Гол
90+4'
Japan Soccer College - Угловой
Превью матча Japan Soccer College — Niigata UHW II
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
66
65
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
12
1
