20.07.2025
Смотреть онлайн Toyama Shinjo Club - Hokuriku FC 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: Toyama Shinjo Club — Hokuriku FC . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Toyama Shinjo Club
7'
48'
74'
90+1'
Завершен
4 : 0
20 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0
Toyama Shinjo Club
90+1'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
7'
Toyama Shinjo Club - 1-ый Гол
39'
Toyama Shinjo Club - Угловой
48'
Toyama Shinjo Club - 2-ой Гол
74'
Toyama Shinjo Club - 3-ий Гол
90+1'
Toyama Shinjo Club - Угловой
90+1'
Toyama Shinjo Club - 4-ый Гол
Превью матча Toyama Shinjo Club — Hokuriku FC
Статистика матча
Владение мячом
32%
Атаки
96
64
Угловые
2
0
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу