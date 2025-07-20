Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Toyama Shinjo Club - Hokuriku FC 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Toyama Shinjo ClubHokuriku FC . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Toyama Shinjo Club
7'
48'
74'
90+1'
Завершен
4 : 0
20 июля 2025
Hokuriku FC
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Toyama Shinjo Club icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Toyama Shinjo Club icon
48'
Toyama Shinjo Club icon
74'
Toyama Shinjo Club icon
90+1'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
7'
Toyama Shinjo Club - 1-ый Гол
39'
Угловой
Toyama Shinjo Club - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Toyama Shinjo Club - 2-ой Гол
74'
Toyama Shinjo Club - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Toyama Shinjo Club - Угловой
90+1'
Toyama Shinjo Club - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Toyama Shinjo Club — Hokuriku FC

Статистика матча

Владение мячом
Toyama Shinjo Club Toyama Shinjo Club
68%
Hokuriku FC Hokuriku FC
32%
Атаки
96
64
Угловые
2
0
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Барселона Барселона
18 Января
23:00
Сельта Виго Сельта Виго
Райо Вальекано Райо Вальекано
18 Января
20:30
Милан Милан
Лечче Лечче
18 Января
22:45
Торино Торино
Рома Рома
18 Января
20:00
Нант Нант
Париж Париж
18 Января
19:15
Аугсбург Аугсбург
СК Фрайбург СК Фрайбург
18 Января
19:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
18 Января
19:30
Лион Лион
Брест Брест
18 Января
22:45
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Даллас Даллас
18 Января
22:07
Кёльнер Кёльнер
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
18 Января
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA