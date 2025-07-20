20.07.2025
Смотреть онлайн R Velho Takamatsu - SONIO Takamatsu 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: R Velho Takamatsu — SONIO Takamatsu . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Завершен
0 : 1
20 июля 2025
SONIO Takamatsu
45+1'
Текстовая трансляция
3'
R Velho Takamatsu - Угловой
9'
R Velho Takamatsu - Угловой
13'
SONIO Takamatsu - Угловой
19'
SONIO Takamatsu - Угловой
45+1'
SONIO Takamatsu - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
53'
SONIO Takamatsu - Угловой
64'
R Velho Takamatsu - Угловой
82'
SONIO Takamatsu - Угловой
89'
SONIO Takamatsu - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча R Velho Takamatsu — SONIO Takamatsu
Статистика матча
Атаки
73
72
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу