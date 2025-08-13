Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Токио В - Грампус 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Кубок ФА: Токио ВГрампус, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ajinomoto Stadium.

МСК, 4 тур, Стадион: Ajinomoto Stadium
Япония - Кубок ФА
Токио В
Yuta Arai 12'
Завершен
1 : 2
13 августа 2025
Грампус
Yosuke Uchida 26'
Sho Inagaki 81'
Yuta Arai icon
12'
Takuya Uchida icon
26'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
Sho Inagaki icon
81'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,1
Текстовая трансляция
12'
Yuta Arai - 1-ый Гол
17'
Угловой
Токио В - Угловой
26'
Takuya Uchida - 2-ой Гол
29'
Угловой
Токио В - Угловой
30'
Угловой
Токио В - Угловой
30'
Угловой
Токио В - Угловой
34'
Угловой
Токио В - Угловой
35'
Угловой
Токио В - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,1
50'
Угловой
Токио В - Угловой
54'
Угловой
Токио В - Угловой
58'
Угловой
Грампус - Угловой
66'
Угловой
Грампус - Угловой
73'
Угловой
Грампус - Угловой
74'
Угловой
Грампус - Угловой
81'
Sho Inagaki - 3-ий Гол
82'
Угловой
Токио В - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,1

Превью матча Токио В — Грампус

Команда Токио В в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Токио В Токио В
1
Бразилия
Matheus Vidotto
15
Япония
Kaito Suzuki
4
Япония
Naoki Hayashi
6
Япония
Kazuya Miyahara
22
Япония
Yosuke Uchida
16
Япония
Rei Hirakawa
10
Япония
Koki Morita
23
Япония
Daiki Fukazawa
7
Япония
Yuan Matsuhashi
8
Япония
Kosuke Saito
9
Япония
Itsuki Someno
Грампус Грампус
1
Япония
Даниэль Шмид
70
Япония
Теруки Хара
13
Япония
Haruya Fujii
55
Япония
Shuhei Tokumoto
27
Япония
Katsuhiro Nakayama
15
Япония
Sho Inagaki
31
Япония
Tomoki Takamine
7
Япония
Ryuji Izumi
25
Бразилия
Marcus Ferreira
22
Япония
Yudai Kimura
11
Япония
Yuya Yamagishi

Статистика матча

Владение мячом
Токио В Токио В
60%
Грампус Грампус
40%
Атаки
34,34,0
24,24,0
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
3,3,0
0
Удары в створ ворот
1,1,0
3,3,0
Комментарии к матчу
