20.07.2025
Смотреть онлайн Кабултуре - Женщины - Гранж Тистл - Женщины 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ФКПЛ - Женщины: Кабултуре - Женщины — Гранж Тистл - Женщины . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:16 по московскому времени .
МСК
Австралия - ФКПЛ - Женщины
Кабултуре - Женщины
3'
4'
41'
53'
63'
Завершен
5 : 0
20 июля 2025
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
2'
Кабултуре - Женщины - Угловой
3'
Кабултуре - Женщины - 1-ый Гол
4'
Кабултуре - Женщины - 2-ой Гол
15'
Кабултуре - Женщины - Угловой
35'
Гранж Тистл - Женщины - Угловой
41'
Кабултуре - Женщины - 3-ий Гол
53'
Кабултуре - Женщины - 4-ый Гол
63'
Кабултуре - Женщины - Угловой
63'
Кабултуре - Женщины - 5-ый Гол
65'
Гранж Тистл - Женщины - Угловой
67'
Кабултуре - Женщины - Угловой
90'
Гранж Тистл - Женщины - Угловой
Превью матча Кабултуре - Женщины — Гранж Тистл - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
97
90
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
26
7
Комментарии к матчу