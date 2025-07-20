Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Иллавара Стингрэйс - Женщины - Bulls FC Academy Women 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Иллавара Стингрэйс - ЖенщиныBulls FC Academy Women, 20 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:25 по московскому времени .

МСК, 20 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Иллавара Стингрэйс - Женщины
Завершен
0 : 1
20 июля 2025
Bulls FC Academy Women
24'
Смотреть онлайн
Bulls FC Academy Women icon
24'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,4
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
15'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
17'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
18'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
24'
Bulls FC Academy Women - 1-ый Гол
28'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
30'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
34'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
37'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
38'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
38'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,4
51'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
65'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
81'
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Незабитый пенальти
84'
Угловой
Bulls FC Academy Women - Угловой
85'
Угловой
Иллавара Стингрэйс - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,4

Превью матча Иллавара Стингрэйс - Женщины — Bulls FC Academy Women

Статистика матча

Владение мячом
Иллавара Стингрэйс - Женщины Иллавара Стингрэйс - Женщины
55%
Bulls FC Academy Women Bulls FC Academy Women
45%
Атаки
41
32
Угловые
8
6
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
8
6
Комментарии к матчу
