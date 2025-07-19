Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн СК Белмонт Суонси Юнайтед - ФК Нью Лэмбтон 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: СК Белмонт Суонси ЮнайтедФК Нью Лэмбтон, 20 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Blacksmiths Oval.

МСК, 20 тур, Стадион: Blacksmiths Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
СК Белмонт Суонси Юнайтед
Завершен
0 : 0
19 июля 2025
ФК Нью Лэмбтон
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
11'
Угловой
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
27'
Угловой
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
36'
Угловой
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
40'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
59'
Угловой
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
68'
Угловой
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
74'
Угловой
ФК Нью Лэмбтон - Угловой

Превью матча СК Белмонт Суонси Юнайтед — ФК Нью Лэмбтон

Статистика матча

Владение мячом
СК Белмонт Суонси Юнайтед СК Белмонт Суонси Юнайтед
45%
ФК Нью Лэмбтон ФК Нью Лэмбтон
55%
Атаки
61
50
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
