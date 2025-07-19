19.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: СК Белмонт Суонси Юнайтед — ФК Нью Лэмбтон, 20 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Blacksmiths Oval.
МСК, 20 тур, Стадион: Blacksmiths Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Завершен
0 : 0
19 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
3'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
11'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
27'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
36'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
40'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
47'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
59'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
68'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
74'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
Превью матча СК Белмонт Суонси Юнайтед — ФК Нью Лэмбтон
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
61
50
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
8
3
