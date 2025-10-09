Смотреть онлайн Биелефельд У19 - ВФЛ Оснабрюк U19 09.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига - U19: Биелефельд У19 — ВФЛ Оснабрюк U19, Раунд 3 . Начало встречи 09 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Brackwede.
Превью матча Биелефельд У19 — ВФЛ Оснабрюк U19
Команда Биелефельд У19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-13.