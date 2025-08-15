15.08.2025
Смотреть онлайн Ратчабури - Kanchanaburi Power 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — Чемпионат Таиланда по футболу: Ратчабури — Kanchanaburi Power, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ratchaburi Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Ratchaburi Stadium
Чемпионат Таиланда по футболу
Ратчабури
57'
Завершен
1 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
18'
Kanchanaburi Power - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Ратчабури FC - Угловой
57'
Ратчабури FC - 2-ой Гол
61'
Ратчабури FC - Угловой
67'
Ратчабури FC - Угловой
72'
Kanchanaburi Power - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Ратчабури — Kanchanaburi Power
Статистика матча
Владение мячом
45%
Атаки
89
106
Угловые
3
1
Фолы
10
13
Удары (всего)
6
7
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
3
3
