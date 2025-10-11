Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Ирак - Индонезия 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Мира 2026 (квалификация, Азия): ИракИндонезия, 2 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Король Абдалла Спортс Сити. Судить этот матч будет Ning Ma.

МСК, 2 тур, Стадион: Король Абдалла Спортс Сити
Чемпионат Мира 2026 (квалификация, Азия)
Ирак
76'
Завершен
1 : 0
11 октября 2025
Индонезия
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,5
Ирак icon
76'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,5
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Индонезия - Угловой
14'
Угловой
Индонезия - Угловой
26'
Угловой
Индонезия - Угловой
33'
Угловой
Индонезия - Угловой
38'
Угловой
Ирак - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,5
58'
Угловой
Ирак - Угловой
72'
Угловой
Ирак - Угловой
76'
Ирак - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,5

Превью матча Ирак — Индонезия

Команда Ирак в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Индонезия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Ирак в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Индонезия забивает 1, пропускает 1.

Ирак Ирак
12
Ирак
Ялал Хассан
7
Германия
Youssef Amyn
14
Ирак
Zidane Iqbal
23
Германия
Merchas Doski
2
Ирак
Rebin Sulaka
3
Ирак
Хуссейн Али
6
Ирак
Manaf Younis Hashim Al Tekreeti
10
Ирак
Mohanad Ali
16
Швеция
Amir Al Ammari
8
Ирак
Ibrahim Bayesh
19
Швеция
Kevin Yakob
Тренер
Австралия
Грэхем Арнольд
Индонезия Индонезия
2
Нидерланды
Mees Hilgers
21
Нидерланды
Dean James
13
Индонезия
Yance Sayuri
6
Beckham Putra Nugraha
12
Италия
Эмиль Аудеро
14
Нидерланды
Джоей Пелупесси
4
Нидерланды
Кевин Дикс
10
Нидерланды
Ole Romeny
3
Нидерланды
Jay Idzes
19
Нидерланды
Том Хайе
23
Нидерланды
Justin Hubner
Тренер
Нидерланды
Патрик Клюйверт

Статистика матча

Владение мячом
Ирак Ирак
45%
Индонезия Индонезия
55%
Атаки
85
76
Угловые
3
4
Фолы
2
8
Удары (всего)
1
3
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ning Ma (Китай).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 33% (3 из 9 матчей) Ning Ma назначал пенальти

Игры 2 тур
11.10.2025
Ирак
1:0
Индонезия
Завершен
11.10.2025
ОАЭ
2:1
Оман
Завершен
Комментарии к матчу
