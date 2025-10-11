Превью матча Ирак — Индонезия

Команда Ирак в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Индонезия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Ирак в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Индонезия забивает 1, пропускает 1.