Смотреть онлайн Ирак - Индонезия 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Мира 2026 (квалификация, Азия): Ирак — Индонезия, 2 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Король Абдалла Спортс Сити. Судить этот матч будет Ning Ma.
Превью матча Ирак — Индонезия
Команда Ирак в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Индонезия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Ирак в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Индонезия забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ning Ma (Китай).
За последние 9 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 33% (3 из 9 матчей) Ning Ma назначал пенальти