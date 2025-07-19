19.07.2025
Смотреть онлайн Puente Alto - КД Мунисипаль Мехильонес 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: Puente Alto — КД Мунисипаль Мехильонес . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Puente Alto
67'
Завершен
1 : 1
19 июля 2025
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Puente Alto - Угловой
19'
Puente Alto - Угловой
20'
Puente Alto - Угловой
23'
КД Мунисипаль Мехильонес - Угловой
24'
КД Мунисипаль Мехильонес - Угловой
39'
Puente Alto - Угловой
42'
КД Мунисипаль Мехильонес - Угловой
48'
Puente Alto - Угловой
50'
КД Мунисипаль Мехильонес - 1-ый Гол
56'
Puente Alto - Угловой
65'
Puente Alto - Угловой
67'
Puente Alto - 2-ой Гол
70'
КД Мунисипаль Мехильонес - Угловой
Превью матча Puente Alto — КД Мунисипаль Мехильонес
Статистика матча
Владение мячом
56%
Атаки
78
77
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу