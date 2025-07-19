Фрибет 15000₽
19.07.2025

Смотреть онлайн Puente Alto - КД Мунисипаль Мехильонес 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Puente AltoКД Мунисипаль Мехильонес . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Puente Alto
67'
Завершен
1 : 1
19 июля 2025
КД Мунисипаль Мехильонес
50'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
КД Мунисипаль Мехильонес icon
50'
Puente Alto icon
67'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Puente Alto - Угловой
19'
Угловой
Puente Alto - Угловой
20'
Угловой
Puente Alto - Угловой
23'
Угловой
КД Мунисипаль Мехильонес - Угловой
24'
Угловой
КД Мунисипаль Мехильонес - Угловой
39'
Угловой
Puente Alto - Угловой
42'
Угловой
КД Мунисипаль Мехильонес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Puente Alto - Угловой
50'
КД Мунисипаль Мехильонес - 1-ый Гол
56'
Угловой
Puente Alto - Угловой
65'
Угловой
Puente Alto - Угловой
67'
Puente Alto - 2-ой Гол
70'
Угловой
КД Мунисипаль Мехильонес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Puente Alto — КД Мунисипаль Мехильонес

Статистика матча

Владение мячом
Puente Alto Puente Alto
56%
КД Мунисипаль Мехильонес КД Мунисипаль Мехильонес
44%
Атаки
78
77
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA