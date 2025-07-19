19.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U21 League: Alajuelense U21 — Deportivo Saprissa U21 . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Costa Rica U21 League
Alajuelense U21
69'
Завершен
1 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
3'
Deportivo Saprissa U21 - Угловой
12'
Deportivo Saprissa U21 - Угловой
20'
Alajuelense U21 - Угловой
23'
Alajuelense U21 - Угловой
24'
Alajuelense U21 - Угловой
29'
Alajuelense U21 - Угловой
40'
Deportivo Saprissa U21 - Угловой
41'
Deportivo Saprissa U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
61'
Alajuelense U21 - Угловой
69'
Alajuelense U21 - 1-ый Гол
84'
Alajuelense U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Статистика матча
Атаки
63
78
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
4
4
