18.08.2025

Смотреть онлайн Персиджап Джепара - Персиб Бандунг 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндонезияЧемпионат Индонезии по футболу. Лига 1: Персиджап ДжепараПерсиб Бандунг, 2 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Gelora Bumi Kartini.

МСК, 2 тур, Стадион: Stadion Gelora Bumi Kartini
Чемпионат Индонезии по футболу. Лига 1
Персиджап Джепара
68'
90+3'
Завершен
2 : 1
18 августа 2025
Персиб Бандунг
90+2'
Смотреть онлайн
Персиджап Джепара icon
68'
Персиб Бандунг icon
90+2'
Персиджап Джепара icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Персиб Бандунг - Угловой
14'
Угловой
Персиджап Джепара - Угловой
30'
Угловой
Персиджап Джепара - Угловой
36'
Угловой
Персиб Бандунг - Угловой
37'
Угловой
Персиджап Джепара - Угловой
68'
Персиджап Джепара - 1-ый Гол
71'
Угловой
Персиб Бандунг - Угловой
82'
Угловой
Персиб Бандунг - Угловой
90+2'
Персиб Бандунг - 2-ой Гол
90+3'
Персиджап Джепара - 3-ий Гол
Превью матча Персиджап Джепара — Персиб Бандунг

Персиджап Джепара Персиджап Джепара
78
Индонезия
Buyung Ismu Lessy
21
Индонезия
Rendi Saepul
14
Индонезия
Rahmat Hidayat
4
Испания
Жозе Луис Эспиноза Аррохо
32
Аргентина
Alexis Gomez
34
Испания
Iker Guarrotxena
45
Франция
Али Ндом
95
Бразилия
Carlos Franca
88
Испания
Борха
33
Wahyudi Setiawan Hamisi
20
Индонезия
Sendri Johansyah
Персиб Бандунг Персиб Бандунг
97
Бразилия
Berguinho
19
Индонезия
Alfeandra Dewangga Santosa
94
Бразилия
Uilliam
2
Нидерланды
Элиано Рейндерс
90
Франция
Andrew Jung
48
Аргентина
Patricio Matricardi
93
Италия
Федерико Барба
8
Аргентина
Luciano Guaycochea
33
Нидерланды
Том Хайе
55
Ирак
Франс Дия Путрос
14
Индонезия
Teja Paku Alam

Статистика матча

Владение мячом
Персиджап Джепара Персиджап Джепара
46%
Персиб Бандунг Персиб Бандунг
54%
Атаки
49
59
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
