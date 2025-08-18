18.08.2025
Смотреть онлайн Персиджап Джепара - Персиб Бандунг 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индонезия — Чемпионат Индонезии по футболу. Лига 1: Персиджап Джепара — Персиб Бандунг, 2 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Gelora Bumi Kartini.
МСК, 2 тур, Стадион: Stadion Gelora Bumi Kartini
Чемпионат Индонезии по футболу. Лига 1
Персиджап Джепара
68'
90+3'
Завершен
2 : 1
18 августа 2025
Персиб Бандунг
90+2'
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
Персиб Бандунг
90+2'
Персиджап Джепара
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2
Текстовая трансляция
2'
Персиб Бандунг - Угловой
14'
Персиджап Джепара - Угловой
30'
Персиджап Джепара - Угловой
36'
Персиб Бандунг - Угловой
37'
Персиджап Джепара - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
68'
Персиджап Джепара - 1-ый Гол
71'
Персиб Бандунг - Угловой
82'
Персиб Бандунг - Угловой
90+2'
Персиб Бандунг - 2-ой Гол
90+3'
Персиджап Джепара - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2
Превью матча Персиджап Джепара — Персиб Бандунг
Персиджап Джепара
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
49
59
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу