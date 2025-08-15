15.08.2025
Смотреть онлайн Cong An Ha Noi - Виттел 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Чемпионат Вьетнама по футболу. V-Лига: Cong An Ha Noi — Виттел, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Hang Day Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Hang Day Stadium
Чемпионат Вьетнама по футболу. V-Лига
Cong An Ha Noi
22'
Завершен
1 : 1
15 августа 2025
Виттел
3'
Текстовая трансляция
3'
Viettel FC - 1-ый Гол
22'
Cong An Ha Noi - 2-ой Гол
32'
Viettel FC - Угловой
41'
Cong An Ha Noi - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
60'
Viettel FC - Угловой
74'
Cong An Ha Noi - Угловой
77'
Cong An Ha Noi - Угловой
79'
Viettel FC - Угловой
87'
Viettel FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
57
46
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
3
2
