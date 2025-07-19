Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.07.2025

Смотреть онлайн Дирианген - Ранчо Сантана 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: ДириангенРанчо Сантана, 1 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион.

МСК, 1 тур, Стадион: Национальный стадион
Никарагуа - Апертура
Дирианген
16'
35'
63'
68'
78'
84'
Завершен
6 : 0
19 июля 2025
Ранчо Сантана
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Дирианген icon
16'
Дирианген icon
35'
Счет после первого тайма 2:0
Дирианген icon
63'
Дирианген icon
68'
Дирианген icon
78'
Дирианген icon
84'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
16'
Дирианген - 1-ый Гол
20'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
27'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
29'
Угловой
Дирианген - Угловой
30'
Угловой
Дирианген - Угловой
35'
Дирианген - 2-ой Гол
37'
Угловой
Дирианген - Угловой
42'
Угловой
Дирианген - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
Дирианген - Угловой
50'
Угловой
Дирианген - Угловой
58'
Угловой
Дирианген - Угловой
59'
Угловой
Дирианген - Угловой
61'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
63'
Дирианген - 3-ий Гол
66'
Угловой
Дирианген - Угловой
68'
Дирианген - 4-ый Гол
71'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
78'
Угловой
Дирианген - Угловой
78'
Дирианген - 5-ый Гол
81'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
84'
Дирианген - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча Дирианген — Ранчо Сантана

Команда Дирианген в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Ранчо Сантана, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Дирианген
Дирианген
Ранчо Сантана
Дирианген
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.09.2025
Ранчо Сантана
Ранчо Сантана
1:8
Дирианген
Дирианген
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дирианген Дирианген
57%
Ранчо Сантана Ранчо Сантана
43%
Атаки
96
92
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
16
2
Игры 1 тур
21.12.2025
Дирианген
1:0
Манагуа
Завершен
19.07.2025
Дирианген
6:0
Ранчо Сантана
Завершен
19.07.2025
Вальтер Ферретти
3:0
УНАН Манагуа
Завершен
19.07.2025
Реал Эстели
2:1
Реал Мадриз
Завершен
18.07.2025
Матагальпа
3:2
Экспорт Себако
Завершен
18.07.2025
Манагуа
4:2
Джалапа
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
AK Барс AK Барс
17 Января
10:00
Адмирал Адмирал
Металлург Металлург
17 Января
10:00
Барыс Барыс
ЦСКА ЦСКА
17 Января
15:00
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Января
17:00
Спартак Спартак
Торпедо Торпедо
17 Января
17:00
Сибирь Сибирь
Нефтехимик Нефтехимик
17 Января
13:30
Динамо Москва Динамо Москва
Динамо Минск Динамо Минск
17 Января
17:00
Автомобилист Автомобилист
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Января
14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
17 Января
15:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леванте Леванте
17 Января
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA