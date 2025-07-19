Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура : Дирианген — Ранчо Сантана , 1 тур . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион .

Превью матча Дирианген — Ранчо Сантана

Команда Дирианген в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Ранчо Сантана, в том матче победу одержали гостьи.