18.07.2025
Смотреть онлайн ФК Угиен Академи - Southern City 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бутан — Чемпионат Бутана по футболу. Премьер-лига: ФК Угиен Академи — Southern City . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Бутана по футболу. Премьер-лига
ФК Угиен Академи
52'
83'
Завершен
2 : 1
18 июля 2025
Southern City
46'
Счет после первого тайма 0:0
Southern City
46'
ФК Угиен Академи
52'
ФК Угиен Академи
83'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
24'
Southern City - Угловой
30'
ФК Угиен Академи - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Southern City - 1-ый Гол
52'
ФК Угиен Академи - 2-ой Гол
61'
ФК Угиен Академи - Угловой
68'
ФК Угиен Академи - Угловой
74'
Southern City - Угловой
81'
Southern City - Угловой
83'
ФК Угиен Академи - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча ФК Угиен Академи — Southern City
История последних встреч
ФК Угиен Академи
Southern City
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.10.2025
Southern City
2:3
ФК Угиен Академи
Статистика матча
Владение мячом
47%
53%
Атаки
97
99
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
21
20
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу