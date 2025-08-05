Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Альвэйс Реади - Насьональ Потоси 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Альвэйс РеадиНасьональ Потоси, 16 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de El Alto.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Municipal de El Alto
Bolivia Primera Division
Альвэйс Реади
Hector Bobadilla 22'
Завершен
1 : 0
05 августа 2025
Насьональ Потоси
Смотреть онлайн
Hector Bobadilla icon
22'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
16'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
18'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
22'
Hector Bobadilla - 1-ый Гол
36'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
37'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
50'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
51'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
52'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
67'
Альвэйс Реади - Незабитый пенальти
70'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
90+2'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4

Превью матча Альвэйс Реади — Насьональ Потоси

Статистика матча

Владение мячом
Альвэйс Реади Альвэйс Реади
51%
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
49%
Атаки
82
67
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
18
11
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу
