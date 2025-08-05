05.08.2025
Смотреть онлайн Альвэйс Реади - Насьональ Потоси 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Альвэйс Реади — Насьональ Потоси, 16 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de El Alto.
МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Municipal de El Alto
Bolivia Primera Division
Альвэйс Реади
Hector Bobadilla 22'
Завершен
1 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
12'
Насьональ Потоси - Угловой
16'
Альвэйс Реади - Угловой
18'
Альвэйс Реади - Угловой
22'
Hector Bobadilla - 1-ый Гол
36'
Альвэйс Реади - Угловой
37'
Альвэйс Реади - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
50'
Альвэйс Реади - Угловой
51'
Альвэйс Реади - Угловой
52'
Альвэйс Реади - Угловой
67'
Альвэйс Реади - Незабитый пенальти
70'
Насьональ Потоси - Угловой
90+2'
Насьональ Потоси - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4
Превью матча Альвэйс Реади — Насьональ Потоси
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
82
67
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
18
11
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу