02.11.2025

Смотреть онлайн Nigde Belediyesi Spor - Malatya Yesilyurtspor 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТурцияTürkiye 3.Lig Group 2: Nigde Belediyesi SporMalatya Yesilyurtspor, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Türkiye 3.Lig Group 2
Nigde Belediyesi Spor
Завершен
1 : 4
02 ноября 2025
Malatya Yesilyurtspor
Превью матча Nigde Belediyesi Spor — Malatya Yesilyurtspor

Команда Nigde Belediyesi Spor в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-5. Команда Malatya Yesilyurtspor, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Nigde Belediyesi Spor в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Malatya Yesilyurtspor забивает 1, пропускает 1.

Игры 9 тур
03.11.2025
Эрджиес 38 ФК
1:1
12 Bingol Spor
Завершен
02.11.2025
Nigde Belediyesi Spor
1:4
Malatya Yesilyurtspor
Завершен
01.11.2025
Мазидаги Фосфат Спор
3:1
Kirsehir
Завершен
Комментарии к матчу
