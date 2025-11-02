Смотреть онлайн Nigde Belediyesi Spor - Malatya Yesilyurtspor 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Турция — Türkiye 3.Lig Group 2: Nigde Belediyesi Spor — Malatya Yesilyurtspor, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Nigde Belediyesi Spor — Malatya Yesilyurtspor
Команда Nigde Belediyesi Spor в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-5. Команда Malatya Yesilyurtspor, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Nigde Belediyesi Spor в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Malatya Yesilyurtspor забивает 1, пропускает 1.