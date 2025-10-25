Смотреть онлайн Соколов - ФК Олимпие Брезова 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Соколов — ФК Олимпие Брезова, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Banik Sokolov.