Смотреть онлайн Соколов - ФК Олимпие Брезова 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Соколов — ФК Олимпие Брезова, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Banik Sokolov.
Превью матча Соколов — ФК Олимпие Брезова
Команда Соколов в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-19. Команда ФК Олимпие Брезова, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 23-27. Команда Соколов в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФК Олимпие Брезова забивает 2, пропускает 3.