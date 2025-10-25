Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Слани - Карловы Вары 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: СланиКарловы Вары, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Víceúcelová sportovní hala Fotbalové hřiště.

МСК, 12 тур, Стадион: Víceúcelová sportovní hala Fotbalové hřiště
Czechia 4. Liga
Слани
43'
62'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Карловы Вары
58'
90+3'
Слани icon
43'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Karlovy Vary icon
58'
Слани icon
62'
Karlovy Vary icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,4
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Karlovy Vary - Угловой
23'
Угловой
Karlovy Vary - Угловой
42'
Угловой
Слани - Угловой
43'
Слани - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Слани - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
58'
Karlovy Vary - 2-ой Гол
60'
Угловой
Karlovy Vary - Угловой
62'
Слани - 3-ий Гол
64'
Угловой
Karlovy Vary - Угловой
68'
Угловой
Слани - Угловой
71'
Угловой
Karlovy Vary - Угловой
90+3'
Karlovy Vary - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,4

Превью матча Слани — Карловы Вары

Команда Слани в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-14. Команда Карловы Вары, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-10. Команда Слани в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Карловы Вары забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
124
117
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
10
6
Игры 12 тур
26.10.2025
Секо Лоуни
1:1
Хомутов
Завершен
26.10.2025
Каслав
3:0
ФК Добровице
Завершен
26.10.2025
ТЙ Свитави
1:1
Slovan Hradek nad Nisou
Завершен
26.10.2025
ФК Трутнов
3:2
Пршеперже
Завершен
26.10.2025
Метеор
1:2
Уезд Прага 4
Завершен
26.10.2025
Хлумец НК
1:2
FK Horni Redice
Завершен
25.10.2025
Слани
2:2
Карловы Вары
Завершен
25.10.2025
ФК Остров
0:5
Темпо
Завершен
25.10.2025
ФК Наход
1:3
СК Високе-Мито
Завершен
25.10.2025
ФК Рокицани
0:1
Бенесов
Завершен
25.10.2025
ФК Предни Копанина
3:2
SK Rapid Psary
Завершен
25.10.2025
Тахов
0:3
ФК Сенко Дубравка
Завершен
25.10.2025
Виктория Марианске-Лазне
3:0
Штети
Завершен
25.10.2025
FK Usti nad Labem B
1:2
ТЖ Спойе Прага
Завершен
