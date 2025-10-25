Смотреть онлайн Слани - Карловы Вары 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Слани — Карловы Вары, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Víceúcelová sportovní hala Fotbalové hřiště.
Превью матча Слани — Карловы Вары
Команда Слани в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-14. Команда Карловы Вары, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-10. Команда Слани в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Карловы Вары забивает 2, пропускает 1.