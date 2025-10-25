Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : ФК Остров — Темпо , 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Ostrov .

Превью матча ФК Остров — Темпо

Команда ФК Остров в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 22-7. Команда Темпо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-17. Команда ФК Остров в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Темпо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды ФК Остров, в том матче победу одержали хозяева.