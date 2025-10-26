Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : Секо Лоуни — Хомутов , 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе TJ Stadion Louny .

Превью матча Секо Лоуни — Хомутов

Команда Секо Лоуни в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-21. Команда Хомутов, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-9. Команда Секо Лоуни в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хомутов забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Секо Лоуни, в том матче победу одержали гостьи.