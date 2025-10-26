Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Секо Лоуни - Хомутов 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: Секо ЛоуниХомутов, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе TJ Stadion Louny.

МСК, 12 тур, Стадион: TJ Stadion Louny
Czechia 4. Liga
Секо Лоуни
90+3'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Хомутов
27'
Смотреть онлайн
Хомутов icon
27'
Счет после первого тайма 0:1
Секо Лоуни icon
90+3'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Хомутов - Угловой
15'
Угловой
Хомутов - Угловой
17'
Угловой
Секо Лоуни - Угловой
19'
Угловой
Секо Лоуни - Угловой
21'
Угловой
Хомутов - Угловой
27'
Хомутов - 1-ый Гол
32'
Угловой
Хомутов - Угловой
39'
Угловой
Секо Лоуни - Угловой
42'
Угловой
Секо Лоуни - Угловой
45'
Угловой
Хомутов - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
72'
Угловой
Секо Лоуни - Угловой
90+3'
Секо Лоуни - 2-ой Гол

Превью матча Секо Лоуни — Хомутов

Команда Секо Лоуни в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-21. Команда Хомутов, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-9. Команда Секо Лоуни в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хомутов забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Секо Лоуни, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Секо Лоуни
Секо Лоуни
Хомутов
Секо Лоуни
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
Секо Лоуни
Секо Лоуни
1:4
Хомутов
Хомутов
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Секо Лоуни Секо Лоуни
50%
Хомутов Хомутов
50%
Атаки
92
89
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
6
5
Игры 12 тур
26.10.2025
Секо Лоуни
1:1
Хомутов
Завершен
26.10.2025
Каслав
3:0
ФК Добровице
Завершен
26.10.2025
ТЙ Свитави
1:1
Slovan Hradek nad Nisou
Завершен
26.10.2025
ФК Трутнов
3:2
Пршеперже
Завершен
26.10.2025
Метеор
1:2
Уезд Прага 4
Завершен
26.10.2025
Хлумец НК
1:2
FK Horni Redice
Завершен
25.10.2025
Слани
2:2
Карловы Вары
Завершен
25.10.2025
ФК Остров
0:5
Темпо
Завершен
25.10.2025
ФК Наход
1:3
СК Високе-Мито
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA