Смотреть онлайн Виктория Марианске-Лазне - Штети 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Виктория Марианске-Лазне — Штети, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FC Viktoria.
Превью матча Виктория Марианске-Лазне — Штети
Команда Виктория Марианске-Лазне в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-18. Команда Штети, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-20. Команда Виктория Марианске-Лазне в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Штети забивает 1, пропускает 2.