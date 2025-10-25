Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн FK Usti nad Labem B - ТЖ Спойе Прага 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: FK Usti nad Labem BТЖ Спойе Прага, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Czechia 4. Liga
FK Usti nad Labem B
90+3'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
ТЖ Спойе Прага
35'
70'
ТЖ Спойе Прага icon
35'
Счет после первого тайма 0:1
ТЖ Спойе Прага icon
70'
FK Usti nad Labem B icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ТЖ Спойе Прага - Угловой
17'
Угловой
ТЖ Спойе Прага - Угловой
27'
Угловой
ТЖ Спойе Прага - Угловой
30'
Угловой
FK Usti nad Labem B - Угловой
35'
ТЖ Спойе Прага - 1-ый Гол
36'
Угловой
FK Usti nad Labem B - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
ТЖ Спойе Прага - Угловой
48'
Угловой
ТЖ Спойе Прага - Угловой
51'
Угловой
FK Usti nad Labem B - Угловой
52'
Угловой
ТЖ Спойе Прага - Угловой
52'
Угловой
ТЖ Спойе Прага - Угловой
53'
Угловой
FK Usti nad Labem B - Угловой
58'
Угловой
FK Usti nad Labem B - Угловой
70'
ТЖ Спойе Прага - 2-ой Гол
75'
Угловой
FK Usti nad Labem B - Угловой
88'
Угловой
FK Usti nad Labem B - Угловой
88'
Угловой
FK Usti nad Labem B - Угловой
90+3'
FK Usti nad Labem B - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча FK Usti nad Labem B — ТЖ Спойе Прага

Команда FK Usti nad Labem B в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-19. Команда ТЖ Спойе Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-17. Команда FK Usti nad Labem B в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ТЖ Спойе Прага забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
113
96
Угловые
8
7
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
