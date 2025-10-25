Смотреть онлайн FK Usti nad Labem B - ТЖ Спойе Прага 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: FK Usti nad Labem B — ТЖ Спойе Прага, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
Превью матча FK Usti nad Labem B — ТЖ Спойе Прага
Команда FK Usti nad Labem B в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-19. Команда ТЖ Спойе Прага, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-17. Команда FK Usti nad Labem B в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ТЖ Спойе Прага забивает 2, пропускает 2.