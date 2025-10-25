Смотреть онлайн Космоносу - МФК Хрудим Б 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Космоносу — МФК Хрудим Б, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
Превью матча Космоносу — МФК Хрудим Б
Команда Космоносу в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-14. Команда МФК Хрудим Б, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-25. Команда Космоносу в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. МФК Хрудим Б забивает 1, пропускает 3.