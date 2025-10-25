Смотреть онлайн Краковия Краков II - Wisla Krakow II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Краковия Краков II — Wisla Krakow II, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Краковия Краков II — Wisla Krakow II
Команда Краковия Краков II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-12. Команда Wisla Krakow II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-22. Команда Краковия Краков II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Wisla Krakow II забивает 2, пропускает 2.