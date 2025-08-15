Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн КТС-К Люзино - Лех ІІ 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши - Лига III: КТС-К ЛюзиноЛех ІІ, 3 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Польши - Лига III
КТС-К Люзино
28'
34'
77'
82'
Завершен
4 : 3
15 августа 2025
Лех ІІ
20'
67'
72'
Смотреть онлайн
Лех ІІ icon
20'
КТС-К Люзино icon
28'
КТС-К Люзино icon
34'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,0
Лех ІІ icon
67'
Лех ІІ icon
72'
КТС-К Люзино icon
77'
КТС-К Люзино icon
82'
Матч закончился со счётом 4:3 : 2,0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
КТС-К Люзино - Угловой
7'
Угловой
КТС-К Люзино - Угловой
20'
Лех ІІ - 1-ый Гол
28'
КТС-К Люзино - 2-ой Гол
34'
КТС-К Люзино - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 2,0
58'
Угловой
Лех ІІ - Угловой
67'
Лех ІІ - 4-ый Гол
71'
Угловой
Лех ІІ - Угловой
72'
Лех ІІ - 5-ый Гол
77'
КТС-К Люзино - 6-ый Гол
82'
КТС-К Люзино - 7-ый Гол
86'
Угловой
Лех ІІ - Угловой
86'
Угловой
Лех ІІ - Угловой
90+1'
Угловой
Лех ІІ - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3 : 2,0

Превью матча КТС-К Люзино — Лех ІІ

Статистика матча

Владение мячом
КТС-К Люзино КТС-К Люзино
37%
Лех ІІ Лех ІІ
63%
Атаки
108
130
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
13
9
Удары в створ ворот
7
8
Комментарии к матчу
