Смотреть онлайн Блекитни Старгард - Pogon Nowe Skalmierzyce 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III: Блекитни Старгард — Pogon Nowe Skalmierzyce, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Meijski.
Превью матча Блекитни Старгард — Pogon Nowe Skalmierzyce
Команда Блекитни Старгард в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-12. Команда Pogon Nowe Skalmierzyce, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Блекитни Старгард в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Pogon Nowe Skalmierzyce забивает 1, пропускает 2.