Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Блекитни Старгард - Pogon Nowe Skalmierzyce 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши - Лига III: Блекитни СтаргардPogon Nowe Skalmierzyce, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Meijski.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion Meijski
Чемпионат Польши - Лига III
Блекитни Старгард
40'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Pogon Nowe Skalmierzyce
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Блекитни Старгард icon
40'
Счет после первого тайма 1:0
Pogon Nowe Skalmierzyce icon
79'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Pogon Nowe Skalmierzyce - Угловой
11'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
12'
Угловой
Pogon Nowe Skalmierzyce - Угловой
22'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
24'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
26'
Угловой
Pogon Nowe Skalmierzyce - Угловой
26'
Угловой
Pogon Nowe Skalmierzyce - Угловой
29'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
30'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
39'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
40'
Блекитни Старгард - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
59'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
69'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой
79'
Pogon Nowe Skalmierzyce - 2-ой Гол
88'
Угловой
Блекитни Старгард - Угловой

Превью матча Блекитни Старгард — Pogon Nowe Skalmierzyce

Команда Блекитни Старгард в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-12. Команда Pogon Nowe Skalmierzyce, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-17. Команда Блекитни Старгард в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Pogon Nowe Skalmierzyce забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Блекитни Старгард Блекитни Старгард
63%
Pogon Nowe Skalmierzyce Pogon Nowe Skalmierzyce
37%
Атаки
103
63
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
12
9
Удары в створ ворот
6
7
Игры 14 тур
26.10.2025
Брон Рандом
3:2
Забковия Забки
Завершен
26.10.2025
Гурник Польковице
1:0
Пниовик Павловице Сласки
Завершен
26.10.2025
Картузия Картузы
3:2
КТС-К Люзино
Завершен
26.10.2025
Лех ІІ
2:1
Тлуховиа
Завершен
26.10.2025
Widzew Lodz II
3:0
Белхатув
Завершен
25.10.2025
Подласие БП
2:0
Sparta Kazimierza Wielka
Завершен
25.10.2025
Лехия Зелёна-Гура
1:1
Полония Ниса
Завершен
25.10.2025
Карконоше Еленя-Гура
4:1
Slowianin Woliborz
Завершен
25.10.2025
Вигри
4:1
Олимпия
Завершен
25.10.2025
Краковия Краков II
0:1
Wisla Krakow II
Завершен
25.10.2025
Блекитни Старгард
1:1
Pogon Nowe Skalmierzyce
Завершен
25.10.2025
Виктория Вжесня
3:1
Уния Сважендз
Завершен
25.10.2025
Сярка Тарнобжег
1:0
Сталь Красник
Завершен
25.10.2025
ВДА Свеце
0:1
Завиша
Завершен
25.10.2025
Флота Свиноуйсьце
0:1
Wybrzeze Rewalskie Rewal
Завершен
25.10.2025
Ломза
3:0
Мажовечки
Завершен
25.10.2025
Чарни П
2:0
Sokol Kolbuszowa Dolna
Завершен
25.10.2025
Авиа Свидник
1:1
Star Starachowice
Завершен
25.10.2025
Pogon Sokol Lubaczow
3:1
Swidniczanka Swidnik
Завершен
25.10.2025
Znicz Biala Piska
1:0
КС Василькув
Завершен
25.10.2025
Naprzod Jedrzejow
1:2
Висляне Яськовице
Завершен
25.10.2025
Элана Т
1:2
Погоня Щецин II
Завершен
25.10.2025
Варта Горжув
3:2
Stal Jasien
Завершен
25.10.2025
КС Липно Стеншев
2:0
Kluczevia Stargard
Завершен
25.10.2025
Sparta Katowice
2:1
ЛЗС Старовице-Дольне
Завершен
25.10.2025
Ягеллония Белосток II
3:2
Млава
Завершен
24.10.2025
Томашув-Мазовецкий
1:2
CK Troszyn
Завершен
24.10.2025
Вислока Дембица
2:3
Корона Кельце II
Завершен
24.10.2025
Polonia Sroda Wlkp
2:6
Notec Czarnkow
Завершен
24.10.2025
ГКС Викелец
0:2
Л. II Варшава
Завершен
24.10.2025
Carina Gubin
1:0
Заглембе Любин II
Завершен
24.10.2025
Медзь Легница-2
2:1
Гурник Забже II
Завершен
24.10.2025
ЛКС Гочалковице Здруй
2:1
ФК Ключборк
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA