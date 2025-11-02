Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Notec Czarnkow - Блекитни Старгард 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаЧемпионат Польши - Лига III: Notec CzarnkowБлекитни Старгард, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Чемпионат Польши - Лига III
Notec Czarnkow
Завершен
3 : 1
02 ноября 2025
Блекитни Старгард
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Notec Czarnkow — Блекитни Старгард

Команда Notec Czarnkow в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-15. Команда Блекитни Старгард, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Notec Czarnkow в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Блекитни Старгард забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Блекитни Старгард, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Notec Czarnkow
Notec Czarnkow
Блекитни Старгард
Notec Czarnkow
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Блекитни Старгард
Блекитни Старгард
5:1
Notec Czarnkow
Notec Czarnkow
Обзор
Игры 15 тур
02.11.2025
Белхатув
1:4
Ломза
Отменен
02.11.2025
Notec Czarnkow
3:1
Блекитни Старгард
Завершен
31.10.2025
Полония Ниса
0:4
Карконоше Еленя-Гура
Завершен
31.10.2025
Варта
1:0
ГКС Викелец
Завершен
31.10.2025
Chelmianka Chelm
2:1
Краковия Краков II
Завершен
31.10.2025
Star Starachowice
3:2
Чарни П
Завершен
31.10.2025
ФК Ключборк
2:0
Гурник Польковице
Завершен
31.10.2025
Wybrzeze Rewalskie Rewal
0:2
Polonia Sroda Wlkp
Отменен
31.10.2025
Stal Jasien
1:2
Carina Gubin
Завершен
31.10.2025
Pogon Nowe Skalmierzyce
1:0
Картузия Картузы
Завершен
31.10.2025
Sokol Kolbuszowa Dolna
1:5
ФК Островец-Свентокшиски
Завершен
31.10.2025
Sparta Kazimierza Wielka
0:3
Pogon Sokol Lubaczow
Завершен
31.10.2025
Пниовик Павловице Сласки
3:1
Медзь Легница-2
Завершен
31.10.2025
Slowianin Woliborz
1:1
Слеза Вроцлав
Завершен
31.10.2025
Kluczevia Stargard
0:1
Виктория Вжесня
Завершен
31.10.2025
CK Troszyn
1:1
Ягеллония Белосток II
Завершен
31.10.2025
Честохова
-:-
Sparta Katowice
Отменен
31.10.2025
Тлуховиа
0:2
ВДА Свеце
Завершен
31.10.2025
Забковия Забки
2:1
Znicz Biala Piska
Завершен
31.10.2025
Сталь Красник
0:1
Подласие БП
Завершен
31.10.2025
ЛЗС Старовице-Дольне
0:7
Лехия Зелёна-Гура
Завершен
31.10.2025
Уния Сважендз
0:1
Элана Т
Завершен
31.10.2025
Мажовечки
1:1
Томашув-Мазовецкий
Отменен
31.10.2025
Гурник Забже II
1:1
ЛКС Гочалковице Здруй
Завершен
30.10.2025
Вигри
4:1
КС Василькув
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
8 Ноября
23:00
EYEBALLERS EYEBALLERS
BetBoom Team BetBoom Team
8 Ноября
22:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будучност Будучност
8 Ноября
22:00
Даллас Даллас
Нэшвилл Нэшвилл
8 Ноября
23:30
FURIA FURIA
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
8 Ноября
21:30
Венеция Венеция
Сампдория Сампдория
8 Ноября
21:30
Элицур Нетания Элицур Нетания
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
8 Ноября
22:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA