Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Чемпионат Польши - Лига III : Notec Czarnkow — Блекитни Старгард , 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Notec Czarnkow — Блекитни Старгард

Команда Notec Czarnkow в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-15. Команда Блекитни Старгард, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Notec Czarnkow в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Блекитни Старгард забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Блекитни Старгард, в том матче победу одержали хозяева.