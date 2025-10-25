Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Наход - СК Високе-Мито 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: ФК НаходСК Високе-Мито, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Beloves.

МСК, 12 тур, Стадион: Stadion Beloves
Czechia 4. Liga
ФК Наход
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
СК Високе-Мито
Превью матча ФК Наход — СК Високе-Мито

Команда ФК Наход в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 16-26. Команда СК Високе-Мито, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-14. Команда ФК Наход в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. СК Високе-Мито забивает 2, пропускает 1.

Игры 12 тур
26.10.2025
Секо Лоуни
1:1
Хомутов
Завершен
26.10.2025
Каслав
3:0
ФК Добровице
Завершен
26.10.2025
ТЙ Свитави
1:1
Slovan Hradek nad Nisou
Завершен
26.10.2025
ФК Трутнов
3:2
Пршеперже
Завершен
26.10.2025
Метеор
1:2
Уезд Прага 4
Завершен
26.10.2025
Хлумец НК
1:2
FK Horni Redice
Завершен
