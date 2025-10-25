Смотреть онлайн ФК Наход - СК Високе-Мито 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: ФК Наход — СК Високе-Мито, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Beloves.
Превью матча ФК Наход — СК Високе-Мито
Команда ФК Наход в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 16-26. Команда СК Високе-Мито, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-14. Команда ФК Наход в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. СК Високе-Мито забивает 2, пропускает 1.