Смотреть онлайн Каслав - ФК Добровице 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Каслав — ФК Добровице, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе под Градкем.
Превью матча Каслав — ФК Добровице
Команда Каслав в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 28-8. Команда ФК Добровице, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 13-26. Команда Каслав в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ФК Добровице забивает 1, пропускает 3.