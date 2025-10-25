Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Брандис-над-Лабем - Spartak Police Nad Metuji 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: Брандис-над-ЛабемSpartak Police Nad Metuji, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Na Sporilove.

МСК, 12 тур, Стадион: Na Sporilove
Czechia 4. Liga
Брандис-над-Лабем
27'
86'
90+3'
Завершен
3 : 4
25 октября 2025
Spartak Police Nad Metuji
11'
33'
43'
55'
Spartak Police Nad Metuji icon
11'
Брандис-над-Лабем icon
27'
Spartak Police Nad Metuji icon
33'
Spartak Police Nad Metuji icon
43'
Счет после первого тайма 1:3
Spartak Police Nad Metuji icon
55'
Брандис-над-Лабем icon
86'
Брандис-над-Лабем icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Spartak Police Nad Metuji - Угловой
11'
Spartak Police Nad Metuji - 1-ый Гол
24'
Угловой
Spartak Police Nad Metuji - Угловой
27'
Брандис-над-Лабем - 2-ой Гол
28'
Угловой
Spartak Police Nad Metuji - Угловой
29'
Угловой
Spartak Police Nad Metuji - Угловой
33'
Угловой
Spartak Police Nad Metuji - Угловой
33'
Spartak Police Nad Metuji - 3-ий Гол
43'
Spartak Police Nad Metuji - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
46'
Угловой
Брандис-над-Лабем - Угловой
47'
Угловой
Брандис-над-Лабем - Угловой
48'
Угловой
Брандис-над-Лабем - Угловой
55'
Spartak Police Nad Metuji - 5-ый Гол
69'
Угловой
Брандис-над-Лабем - Угловой
70'
Угловой
Брандис-над-Лабем - Угловой
86'
Угловой
Брандис-над-Лабем - Угловой
86'
Брандис-над-Лабем - 6-ый Гол
90+3'
Брандис-над-Лабем - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4

Превью матча Брандис-над-Лабем — Spartak Police Nad Metuji

Команда Брандис-над-Лабем в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-20. Команда Spartak Police Nad Metuji, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-25. Команда Брандис-над-Лабем в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Spartak Police Nad Metuji забивает 1, пропускает 3.

Статистика матча

Владение мячом
Брандис-над-Лабем Брандис-над-Лабем
51%
Spartak Police Nad Metuji Spartak Police Nad Metuji
49%
Атаки
68
80
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
6
4
Игры 12 тур
26.10.2025
Секо Лоуни
1:1
Хомутов
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA