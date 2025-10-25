Смотреть онлайн Брандис-над-Лабем - Spartak Police Nad Metuji 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Брандис-над-Лабем — Spartak Police Nad Metuji, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Na Sporilove.
Превью матча Брандис-над-Лабем — Spartak Police Nad Metuji
Команда Брандис-над-Лабем в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-20. Команда Spartak Police Nad Metuji, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-25. Команда Брандис-над-Лабем в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Spartak Police Nad Metuji забивает 1, пропускает 3.